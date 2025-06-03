لي جاي ميونغ يتّجه إلى تحقيق فوز كبير بالرئاسة في كوريا الجنوبية ويشيد بـ”قرار عظيم” للناخبين

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أشاد مرشّح الحزب الديموقراطي الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بـ”قرار عظيم” للناخبين وتعهّد ألّا يخذلهم، في حين يبدو متّجها إلى تحقيق فوز كبير في انتخابات رئاسية مبكرة، نظّمت بعد فوضى سياسية استمّرت أشهرا.

فبعد ستة أشهر على محاولة الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى عزله، أظهرت توقّعات هيئات البث الثلاث الكبرى في كوريا الجنوبية أن لي سيكون الفائز، في حين سجّلت المشاركة نسبة هي الأعلى منذ نحو ثلاثة عقود.

مع فرز نحو 50 بالمئة من الأصوات، يتصدّر لي، مرشح الحزب الديموقراطي ذي الميول اليسارية، مع 49,01 بالمئة من الأصوات، يليه منافسه كيم مون سو مرشح حزب سلطة الشعب المحافظ مع 42,62 بالمئة.

في كلمة ألقاها أمام منزله، شكر لي الناخبين على منحه ثقتهم.

وقال في تصريح لصحافيين “سأبذل قصارى جهدي للاضطلاع بالمسؤولية العظيمة والمهمة الموكلة إلي، لكي لا أخيب آمال شعبنا”.

ولاحقا أقر كيم بهزيمته في الانتخابات.

وقال في تصريح لصحافيين “سأقبل بتواضع خيار الشعب” مهنّئا “المرشّح الفائز” لي جاي ميونغ.

ويفترض أن يتولى لي سدة الرئاسة بصورة شبه مباشرة، ما إن تنجز اللجنة الوطنية للانتخابات عمليات الفرز، وهو ما يرجّح أن يحصل الأربعاء.

وستقع على عاتقه مجموعة مهام، بينها اتّخاذ خطوات لاحتواء تقلّبات التجارة العالمية التي تؤثر على اقتصاد البلاد القائم على التصدير، ووضع خطط للتصدي لتراجع معدّلات الخصوبة إلى مستويات تعد من الأدنى عالميا، والتعامل مع التهديد الذي تشكّله كوريا الشمالية التي تبذل جهودا متساعة لتعزيز ترسانتها.

أعلن مسؤولون أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 79,4 بالمئة، وهي الأعلى منذ العام 1997.

وكان استطلاع خروج من مراكز الاقتراع أعدّته هيئات البث الثلاث الكبرى منح لي الفوز، فعلت الهتافات الاحتفالية لأنصاره أمام مقر الجمعية الوطنية.

منذ أسابيع تظهر استطلاعات الرأي تقدّم لي بفارق كبير على كيم، وزير العمل في حكومة يون الذي عانى من الخلافات الحزبية ولم ينجح في إقناع مرشّح حزب ثالث بتوحيد الصفوف لتجنّب انقسام أصوات اليمين.

وبعد أشهر من الاضطرابات، أعرب العديد من الكوريين الجنوبيين عن رغبتهم بأن تمضي البلاد قدما.

وقال سائق سيارة الأجرة تشوي سونغ ووك (68 عاما) لوكالة فرانس برس أثناء إدلائه بصوته “آمل أن يخلق الرئيس المقبل أجواء من السلام والوحدة بدلا من الصراع الأيديولوجي”.

في تصريح لفرانس برس، أعربت الشابة نوه مين يونغ البالغة 20 عاما والتي شاركت في تظاهرات احتجاجا على إعلان يون الأحكام العرفية، عن “ارتياحها” لتوقعات الخروح من مراكز الاقتراع،

وقالت “كان المسار شاقا. أنا سعيدة لأنه يبدو أننا اغتنمنا الفرصة التي كافح من أجلها كثر مدى الأشهر الستة الماضية”.

– “نقطة تحوّل” –

يقول خبراء إن تداعيات الأحكام العرفية التي أعلنها يون والتي جعلت كوريا الجنوبية بلا قيادة في الأشهر الأولى من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، كانت عاملا حاسما في الانتخابات.

ورأت كانغ جو هيون أستاذة العلوم السياسية في جامعة سوكميونغ النسائية أن “استطلاعات الرأي تظهر أن الانتخابات تعتبر إلى حد كبير استفتاء على الإدارة السابقة”.

أدى عزل يون على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية التي شهدت نشر جنود مسلحين في البرلمان، إلى جعله ثاني رئيس محافظ يواجه هذا المصير بعد بارك غيون هي في العام 2017.

ويشير فوز لي إلى أن الناخبين الكوريين يرفضون التدابير غير الليبرالية وغير الديموقراطية على غرار الأحكام العرفية، وفق ما أوضح أستاذ علم الاجتماع في جامعة ستانفورد لفرانس برس جي-ووك شين.

وتابع “من المرجّح أن يشار إلى هذه اللحظة على أنها نقطة تحوّل وذات أهمية كبرى في التاريخ السياسي لكوريا الجنوبية”.

لكن نجاح لي مرّده أيضا إخفاقات منافسيه وكذلك نقاط قوته، وفق مينسيون كو، الباحث في معهد وليام آند ميري للأبحاث العالمية.

وأشار كو إلى “سجل جنائي” للي “الضالع في فضائح سياسية وشخصية عدة”، ما أفقده تأييد كثر من الناخبين في الاستحقاق الرئاسي للعام 2022، في إشارة إلى حملة ترشّحه للانتخابات التي خسرها أمام يون بفارق ضئيل.

واعتبر أن صعوده الرئاسي هو “انعكاس للاضطرابات السياسية العميقة التي تواجهها كوريا الجنوبية”.

مدة الرئاسة في كوريا الجنوبية تقتصر على ولاية واحدة من خمس سنوات.

وبدأت عمليات فرز الأصوات بعيد إغلاق مراكز الاقتراع في الثامنة مساء، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس، إذ بدأت صناديق الاقتراع تصل إلى قاعة للرياضة تابعة لجامعة سيول الوطنية في حي غواناك-غو.

في اليوم الانتخابي ساد الهدوء شوارع العاصمة سيول بينما أعلنت الشرطة أعلى مستوى من التأهب ونشرت الآلاف من عناصرها لضمان حسن سير الانتخابات.

خاض المرشح الليبرالي لي – الذي نجا من محاولة اغتيال العام الماضي – حملته الانتخابية وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص وألقى خطاباته خلف حاجز زجاجي واق.

هس/شي-ود/ب ق