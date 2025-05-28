مؤسسة غزة الإنسانية: إيقاف توزيع المساعدات مؤقتا بسبب حالات الشغب

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القاهرة (رويترز) – قالت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن توزيع المساعدات في غزة توقف مؤقتا بسبب الفوضى، مضيفة أنها تعمل على حل المشكلات لضمان السلامة.

وذكرت في بيان “نأسف لإبلاغكم بأنه تم إيقاف توزيع المساعدات مؤقتا بسبب حالات الشغب وعدم الالتزام من بعض الأفراد”.

وأضافت “نعمل حاليا على ترتيب الأمور لضمان السلامة والتنظيم، وسنقوم بإعلامكم بمواعيد التسليم الجديدة خلال الساعات القادمة”.