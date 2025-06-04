مؤسسة غزة الإنسانية تعلق توزيع المساعدات ومجلس الأمن يصوت على مشروع هدنة

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من نضال المغربي وكريسبيان بالمر وميشيل نيكولز

القاهرة/القدس/الأمم المتحدة (رويترز) – لن توزع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة أي مساعدات يوم الأربعاء فيما تحث إسرائيل على تعزيز تدابير سلامة المدنيين خارج محيط مواقع التوزيع، بعد يوم من مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها طلبت من الجيش الإسرائيلي “توجيه حركة المشاة بطريقة تقلل من مخاطر الارتباك أو التصعيد” بالقرب من الأماكن العسكرية، ووضع إرشادات أكثر وضوحا للمدنيين، وتعزيز التدريب لدعم سلامة المدنيين.

و قال متحدث باسم المؤسسة “أولويتنا القصوى هي الحفاظ على سلامة المدنيين المتلقين للمساعدات وكرامتهم”. وحذر متحدث عسكري إسرائيلي المدنيين من التحرك في المناطق المؤدية إلى مواقع المؤسسة يوم الأربعاء، معتبرا إياها “مناطق قتال”.

ولا توزع المساعدات الجديدة لسكان قطاع غزة الذين يفوق عددهم مليوني نسمة إلا في ثلاثة مواقع، وبدأت العملية وسط هجوم شرس جديد تشنه إسرائيل منذ أواخر الشهر الماضي.

وتقول الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى إن هذا النموذج الذي يستخدم شركات أمن أمريكية خاصة وعمالا يتسبب في “عسكرة” المساعدات.

وذكرت سلطات الصحة في قطاع غزة أن ضربة جوية إسرائيلية قتلت 18 فلسطينيا على الأقل صباح يوم الأربعاء من بينهم نساء وأطفال في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس، مما رفع عدد القتلى يوم الأربعاء إلى 21 حتى الآن.

ولم يصدر بعد تعليق من إسرائيل التي تقول إنها تقاتل لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع والقضاء تماما على الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه أطلق النار على مجموعة من الأشخاص اعتبرهم تهديدا قرب موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية أن الواقعة كانت بعيدة عن موقعها.

ووصف فلسطينيون حصلوا على صناديق مساعدات غذائية من مؤسسة غزة الإنسانية يوم الثلاثاء مشاهد الفوضى، حيث لم يكن هناك أحد يشرف على تسليم الإمدادات أو التحقق من الهويات، بينما تدافعت الحشود للحصول على المساعدات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء أيضا على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة، حيث بدأت المساعدات تدخل ببطء وسط فوضى وإراقة دماء بعدما رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على القطاع فيما تلوح المجاعة في الأفق.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الثلاثاء “هذا أمر غير مقبول.. يخاطر المدنيون بحياتهم، ويفقدونها في حالات كثيرة، وهم يحاولون فقط الحصول على الطعام”. وأضاف أن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل “كارثة محققة، وهذا بالضبط ما يحدث”.

تدير هذا النظام مؤسسة غزة الإنسانية التي تأسست في الآونة الأخيرة وبدأت عملياتها في القطاع قبل أسبوع، وقالت يوم الثلاثاء إنها وزعت أكثر من سبعة ملايين وجبة من ثلاثة مما وصفتها بمواقع التوزيع الآمنة. وقال المدير التنفيذي المؤقت للمؤسسة جون أكري للعاملين في المجال الإنساني في غزة “تعاونوا معنا وسنوصل مساعداتكم إلى من يعولون عليها”.