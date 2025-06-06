مؤسسة غزة الإنسانية تعلن إغلاق جميع مواقع التوزيع بعد وقائع إطلاق رصاص

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دبي (رويترز) – قالت منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزع المساعدات في غزة يوم الجمعة إن جميع مواقع التوزيع التابعة لها مغلقة حتى إشعار آخر، وحثت السكان على الابتعاد عن هذه المواقع “حفاظا على سلامتهم”، وذلك بعد سلسلة من وقائع إطلاق الرصاص الدامية.

وأضافت مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت الأسبوع الماضي توزيع وجبات على فلسطينيين يعصف بهم الجوع داخل قطاع غزة الذي تمزقه الحرب أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقا.

فتحت المؤسسة موقعين في جنوب غزة يوم الخميس بعد إغلاق جميع مراكزها في يوم الأربعاء بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها. وتدير حتى الآن أربعة مراكز توزيع.

وينطوي الاعتماد على هذه المؤسسة على تجاوز لمنظمات الإغاثة التقليدية، وتتعرض لانتقادات من منظمات إنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، على خلفية مزاعم عدم تحليها بالحياد، وهو ما تنفيه.

وأوقفت المؤسسة عمليات التوزيع يوم الأربعاء، وقالت إنها تضغط على القوات الإسرائيلية لتحسين وضع سلامة المدنيين خارج محيط أماكن عملياتها بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بالرصاص قرب موقع التوزيع في رفح خلال ثلاثة أيام متتالية.

وقال الجيش الإسرائيلي يومي الأحد والاثنين إن جنوده أطلقوا طلقات تحذيرية. وأضاف أن القوات أطلقت أيضا طلقات تحذيرية يوم الثلاثاء قبل إطلاق النار باتجاه فلسطينيين زعم ​​أنهم كانوا يتقدمون نحو القوات. وقالت المؤسسة إن توزيع المساعدات كان يمضي بأمان من مواقعها دون أي حوادث.

وتكثف إسرائيل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ مارس آذار بعد انهيار وقف إطلاق نار استمر شهرين في حرب بدأت عند السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بعد هجوم شنته حماس عبد الحدود.