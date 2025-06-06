مؤسسة غزة الإنسانية تغلق مواقع التوزيع في غزة وقصف إسرائيلي يقتل 10 في جباليا

reuters_tickers

3دقائق

القدس (رويترز) – أعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل عشرة فلسطينيين بنيران أطلقتها دبابة إسرائيلية في القطاع يوم الجمعة، في حين قالت منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزع المساعدات هناك إن جميع مواقع التوزيع التابعة لها مغلقة حتى إشعار آخر.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على التقارير عن مقتل العشرة في جباليا بشمال قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

في غضون ذلك، حثت مؤسسة غزة الإنسانية السكان على الابتعاد عن مواقع توزيع المساعدات “حفاظا على سلامتهم” بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية.

وأضافت المؤسسة التي بدأت الأسبوع الماضي توزيع وجبات على فلسطينيين يعصف بهم الجوع داخل غزة أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقا.

وفتحت المؤسسة موقعين في جنوب غزة يوم الخميس بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها. وتدير حتى الآن أربعة مراكز توزيع.

وينطوي الاعتماد على هذه المؤسسة على تجاوز لمنظمات الإغاثة التقليدية، وتتعرض لانتقادات من منظمات إنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، على خلفية مزاعم عدم تحليها بالحياد، وهو ما تنفيه.

وأوقفت المؤسسة عمليات التوزيع يوم الأربعاء، وقالت إنها تضغط على القوات الإسرائيلية لتحسين وضع سلامة المدنيين خارج محيط أماكن عملياتها بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بالرصاص قرب موقع التوزيع في رفح خلال ثلاثة أيام متتالية.

وقال الجيش الإسرائيلي يومي الأحد والاثنين إن جنوده أطلقوا طلقات تحذيرية. وأضاف أن القوات أطلقت أيضا طلقات تحذيرية يوم الثلاثاء قبل إطلاق النار باتجاه فلسطينيين زعم ​​أنهم كانوا يتقدمون نحو القوات. وقالت المؤسسة إن توزيع المساعدات كان يمضي بأمان من مواقعها دون أي حوادث.

وتكثف إسرائيل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ مارس آذار بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر شهرين في حرب بدأت في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بعد هجوم شنته حماس عبر الحدود.