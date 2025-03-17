مؤسس تطبيق تلغرام يصل إلى دبي

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اعرب مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف الذي سُمح له بمغادرة فرنسا موقتا رغم اتهامه بارتكاب مخالفات متعددة مرتبطة بتمكين الجريمة المنظمة، عن سعادته “بالعودة إلى الديار” لدى وصوله إلى دبي.

وفي أول تصريح منذ مغادرته فرنسا، نشر رسالة على منصته الاثنين جاء فيها “كما تعلمون على الأرجح، عدت إلى دبي بعد أن أمضيت عدة أشهر في فرنسا عقب تحقيق في نشاط إجرامي على تلغرام”.

وأضاف أن “الإجراءات مستمرة، لكن من الجيد أن أعود إلى الديار”.

وتوجه في رسالته بالشكر إلى القضاة الفرنسيين الذين وافقوا على تعديل شروط مراقبته، ومحاميه وفريقه.

وبموافقة من القضاء الفرنسي، غادر الملياردير البالغ 40 عاما من مطار لو بورجيه قرب باريس السبت متوجها إلى دبي حيث مقر شركته، وفق ما كشف مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس.

وقُبض على دوروف في نهاية آب/أغسطس في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.

وفي رسالة طويلة على منصته مطلع أيلول/سبتمبر، اعتبر الملياردير أنه من “المستغرب” تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.

سل/ريم/ب ق