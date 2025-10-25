مئات السوريين في ليبيا يستفيدون من تذاكر عودة مجانية إلى بلادهم

توافد مئات السوريين اللاجئين في ليبيا منذ سنوات بعد فرارهم من الحرب في بلادهم، السبت على وكالة سفر في طرابلس للاستفادة من تذاكر عودة مجانية تقدمها دمشق، وفق ما رصد مراسلو وكالة فرانس برس.

وبحلول منتصف النهار، كان أكثر من 700 مواطن سوري قد توافدوا للحصول على تصريحات عبور أو تذاكر سفر لحاملي الإقامات من الوكالة المعتمدة من دمشق والموجودة في ضاحية طرابلس.

في الأيام الأخيرة، قدم آلاف السوريين طلباتهم بعد أن نشرت وزارة الخارجية السورية إعلانا عن توفير تذاكر طيران للسوريين الراغبين في العودة من ليبيا.

ومن هؤلاء وليد حمود (32 عاما) المقيم في ليبيا منذ خمس سنوات والذي يقر بأن “الوضع في سوريا ليس مستقرا كثيرا” لكنه يريد تسوية وضعه “حتى نستطيع أن نذهب إلى سوريا ونرجع إلى ليبيا بشكل قانوني”.

ويقول رامي حسون الذي فر من مدينة إدلب عام 2020 إن سوريا “رجعت أفضل من السابق بكثير والشغل موجود”، مضيفا “كنا لا نستطيع السفر وقضينا وقتا طويلا في ليبيا”.

ويؤكد محمود نصر الدين اللاجئ في ليبيا منذ ثلاث سنوات “نحن نسعى إلى أن نعمل وأن نعمّر من جديد الدمار الذي حدث”.

ويضيف الشاب السوري البالغ 23 عاما والمتحدر من حلب “كانت العودة إلى سوريا صعبة لو لم تكن هناك سفارة”، معربا عن أمله في أن “يكون هناك عمل” في بلاده.

في منتصف آب/أغسطس، أعاد وفد أرسلته دمشق فتح السفارة السورية في طرابلس، بعد أن كانت مغلقة منذ عام 2012، لكنها لم تبدأ تقديم الخدمات القنصلية على الفور.

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، نظمت المنظمة الدولية للهجرة “بناء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين السورية”، عملية إعادة 152 سوريا “في أوضاع هشة” كانوا يعيشون في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات، كجزء من برنامجها للعودة الطوعية.

لا يوجد إحصاء رسمي للسوريين في ليبيا، لكن آلاف العائلات تعيش في البلد منذ عقود. وقد وفد آلاف آخرون، هربا من الحرب، في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

انزلقت سوريا إلى حرب أهلية عام 2011 بعد أن قمع بشار الأسد انتفاضة شعبية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، تولت حكومة جديدة السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق.

