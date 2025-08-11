ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل

باريس (رويترز) – انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين خطط إسرائيل لتكثيف عمليتها العسكرية في غزة ووصفها بأنها تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة.

ووافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل الأسبوع الماضي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر.

وأثارت الخطة انتقادات حادة من الداخل والخارج.

وقال ماكرون، في تصريحات أرسلها مكتبه للصحفيين “إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة لم يسبق لها مثيل، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها”.

وأضاف ماكرون “سيظل الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة الضحايا الرئيسيين لهذه الاستراتيجية”.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فورا على طلب للتعليق. وقال، ردا على انتقادات دولية في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد، إن إسرائيل “تستخدم القوة بحكمة”.

ويسعى ماكرون، من خلال اقتراحه تشكيل بعثة بتفويض من الأمم المتحدة في غزة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أحدثه إعلانه في الشهر الماضي عن نية الاعتراف بدولة فلسطينية والذي أطلق سلسلة من التصريحات المماثلة من بريطانيا وكندا.

وقال ماكرون إن مهمة بعثة الأمم المتحدة ستكون تأمين قطاع غزة، وحماية المدنيين، ودعم حكومة فلسطينية لم يحددها. وأضاف أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي العمل على إنشاء البعثة.

وأضاف “لقد طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا دون تأخير”.

