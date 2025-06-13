ماكرون: فرنسا تؤكد حق إسرائيل في حماية نفسها وتندد ببرنامج إيران النووي

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن باريس نددت مرارا بالبرنامج النووي الإيراني، وأكدت أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات على إيران التي توعدت بالرد.

وكتب ماكرون في منشور على منصة إكس يقول إنه تحدث مع عدد من قادة العالم، من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يذكر ما إذا كان قد تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.