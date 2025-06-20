ماكرون عن صراع إيران وإسرائيل: لا مبرر لمهاجمة المدنيين

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية يجب أن تتوقف في الصراع الدائر منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران، وأضاف أن على طهران أن تبدي الرغبة في العودة لطاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لمعرض باريس للطيران “لعدة أيام الآن، عبرت فرنسا بوضوح عن أمر بسيط وهو أنه ليس هناك ما يبرر أبدا الهجمات على البنية التحتية للطاقة والسكان المدنيين”.