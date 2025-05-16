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ماكرون‭ ‬لترامب‭:‬ روسيا لا ترغب في السلام

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(رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي يوم الجمعة بأن روسيا غير راغبة في إحلال السلام بأوكرانيا.

وأضاف ماكرون على حسابه على تويتر “أجرينا للتو اتصالا هاتفيا مع ترامب في أثناء وجودنا في ألبانيا.. مرة أخرى، يرفض الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين الاستجابة لمقترح وقف إطلاق النار غير المشروط الذي طرحه الأمريكيون ودعمته أوكرانيا ودول أوروبية”.

وتابع “برفضها وقف إطلاق النار وإجراء حوار مع أوكرانيا، تُظهر روسيا أنها لا تريد السلام وأنها تحاول فقط كسب الوقت من خلال مواصلة الحرب”.

ويشارك ماكرون في اجتماع بألبانيا لكبار القادة الأوروبيين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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