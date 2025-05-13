مبعوث أمريكي: هناك فرصة أفضل الآن لإطلاق سراح الرهائن في غزة

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تل أبيب (رويترز) – قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص آدم بولر يوم الثلاثاء إن هناك فرصة أفضل الآن لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة وعددهم 58 بعد أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر يوم الاثنين.

وأدلى بولر بهذه التصريحات للصحفيين في تل أبيب حيث اجتمع هو وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، بعائلات الرهائن لمدة ساعتين تقريبا. ثم سافر كلاهما بعد ذلك إلى الدوحة للانضمام إلى المحادثات حول وقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

وقال أودي جورين، وهو من أقارب رهينة يدعى تال حايمي اختطف وتأكد مقتله فيما بعد ولا تزال جثته في غزة “إنهم متفائلون، ولدينا بعض التفاؤل بعد أن سمعنا أن لديهم خطة يأملون تنفيذها قريبا”.

وفشلت جولات متكررة من المحادثات للاتفاق على وقف إطلاق النار مع رفض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل التنازل عن مطالب أساسية.

وتصر إسرائيل على عودة جميع الرهائن المحتجزين في غزة وعددهم 58، ونزع سلاح حماس وتفكيك قدراتها العسكرية وقدراتها على حكم القطاع الفلسطيني كشرط لوقف إطلاق النار.

وتطالب حماس بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن سجناء ومعتقلين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الذي يمثل عددا كبيرا من عائلات المحتجزين في غزة إن ويتكوف عبر أثناء الاجتماع عن تفضيله للحل الدبلوماسي وأنه يعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في الدوحة.