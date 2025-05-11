مبعوث أمريكي يشيد بخطة حماس إطلاق سراح رهينة إسرائيلي أمريكي

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واشنطن (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص آدم بولر يوم الأحد إن الخطة التي أعلنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في قطاع غزة هي خطوة إيجابية إلى الأمام.

وذكرت أكسيوس أن حماس ستفرج عن إيدان ألكسندر، وهو إسرائيلي أمريكي، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال بولر لرويترز يوم الأحد ردا على التقرير “إنها خطوة إيجابية إلى الأمام وسنطلب أيضا من حماس الإفراج عن جثامين أربعة أمريكيين آخرين تم اختطافهم”.

وأضاف أن زيارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع أسهمت في تحفيز هذه الخطوة.

وتابع “زيارة الرئيس للمنطقة مفيدة، وكذلك العمل الذي قام به وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في هذا الشأن”.