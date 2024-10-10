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مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: نوصي بانتقال قوات اليونيفيل

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(رويترز) – قال داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إن إسرائيل تركز على قتال جماعة حزب الله وتوصي بنقل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) شمالا.

وجاءت التعليقات بعد أن أطلقت قوات إسرائيلية النار على مواقع لليونيفيل في لبنان.

وقال المبعوث إن إسرائيل توصي “بانتقال قوات اليونيفيل لمسافة خمسة كيلومترات شمالا لتجنب الخطر مع تصاعد القتال، وبينما يظل الوضع على امتداد الخط الأزرق غير مستقر نتيجة لعدوان حزب الله”.

وأضاف “إسرائيل ليس لديها رغبة في أن تكون موجودة في لبنان، لكنها ستفعل ما يلزم” لإجبار حزب الله على الابتعاد عن حدودها الشمالية حتى يتمكن 70 ألف من السكان من العودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية