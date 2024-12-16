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مبعوث الأمم المتحدة: المنظمة عازمة على تقديم جميع أشكال المساعدة للشعب السوري

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دبي (رويترز) – نشر مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الاثنين بيانا جاء فيه أن المبعوث جير بيدرسون أبلغ “قائد الإدارة الجديدة السيد أحمد الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال السيد محمد البشير” خلال اجتماع في دمشق بأن المنظمة عازمة على تقديم جميع أشكال المساعدة للشعب السوري.

وأوضح البيان أن المبعوث شدد على “نية الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال المساعدة للشعب السوري”.

وأضاف البيان أن المبعوث استمع “إلى أولياتهم والتحديات التي تواجههم”.

وذكر البيان أن بيدرسون سيجري مزيدا من الاتصالات على مدار الأيام القادمة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية