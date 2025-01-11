مبعوث ترامب للشرق الأوسط يجتمع مع نتنياهو لبحث وقف إطلاق النار

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من معيان لوبيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط اجتمع مع نتنياهو يوم السبت، وذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان أن نتنياهو أمر بعد الاجتماع بإرسال وفد يضم رئيس جهاز الموساد إلى قطر من أجل “دفع” المحادثات الرامية إلى إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع.

وأشار مسؤول إسرائيلي في وقت سابق إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق في غزة.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني. وسيشمل الاتفاق أيضا الإفراج عن سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

ورحبت عائلات الرهائن الإسرائيليين بقرار نتنياهو إرسال وفد للدوحة، ووصف منتدى الرهائن وعائلات المفقودين الإسرائيلي هذا القرار بأنه “فرصة تاريخية”.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن ويتكوف وصل إلى الدوحة يوم الجمعة والتقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن القاهرة والدوحة تلقتا تطمينات من ويتكوف بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ينهي الحرب قريبا دون أن يذكر تفاصيل.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مقاتلون من حماس الحدود في أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن أكثر من 46 ألف شخص قُتلوا في غزة منذ ذلك الحين، إلى جانب تدمير جزء كبير من القطاع الذي صار يشهد أزمة إنسانية مع نزوح معظم سكانه.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني يوم السبت إن ثمانية أشخاص بينهم طفلان وامرأتان قتلوا جراء قصف إسرائيلي لمبنى مدرسة يؤوي نازحين في جباليا بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت مسلحين من حماس كانوا يتمركزون في المدرسة، وإنه اتخذ تدابير للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني في وقت لاحق من يوم السبت أن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين. وأدت إحدى الغارتين إلى مقتل ثلاثة أشخاص في منزل بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أحد مسلحي حماس “في تلك المنطقة” في ذلك الوقت تقريبا.