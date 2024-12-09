مبعوث ترامب للشرق الأوسط يحذر من تداعيات عدم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل التنصيب

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من ألكسندر كورنويل

أبوظبي (رويترز) – قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط خلال زيارة إلى المنطقة يوم الاثنين إنه لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني.

وأضاف ويتكوف، الذي سيتولى منصبه رسميا مع بداية عمل إدارة ترامب، أنه يأمل ويدعو الله أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل تنصيب ترامب.

وقال في إشارة إلى ترامب “سمعتم ما قاله الرئيس، من الأفضل إطلاق سراحهم (الرهائن)”.

وأضاف ويتكوف ردا على أسئلة رويترز على هامش مؤتمر حول عملة بتكوين في العاصمة الإماراتية أبوظبي “استمعوا إلى ما يقوله الرئيس. لن يكون الأمر جيدا إذا لم يتم الإفراج عنهم”.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إن الشرق الأوسط سيواجه ‭‭‭”‬‬‬مشكلة خطيرة”‭‭‭ ‬‬‬إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه.

ووفقا لإحصاءات إسرائيل، قتل مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 1200 شخص واحتجزوا ما يزيد على 250 رهينة، منهم مواطنون يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، خلال هجومهم على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتم إطلاق سراح أو تحرير ما يزيد على 100 رهينة من خلال مفاوضات أو عمليات إنقاذ نفذها الجيش الإسرائيلي. ولا يزال 101 رهينة محتجزين في غزة ويُعتقد بأن نصفهم تقريبا ما زالوا على قيد الحياة.

وتقول السلطات في القطاع الذي تديره حماس إن أكثر من 44700 شخص قتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس، ويُعتقد بأن آلافا آخرين لقوا حتفهم تحت الأنقاض.