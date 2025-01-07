مبيعات الأسلحة الفرنسية تجاوزت 18 مليار دولار في عام 2024

afp_tickers

3دقائق

تجاوزت قيمة صادرات الأسلحة الفرنسية 18 مليار يورو العام الماضي، وفق ما أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو الثلاثاء موضحا في هذا الصدد أن 2024 هو “ثاني أفضل عام في تاريخنا”.

وقال لوكورنو إن من هذا الإجمالي “ما يقرب من 10 مليارات تتعلق بأنظمة رئيسية مثل رافال والغواصات”.

تم بيع 12 وحدة من طائرات رافال المقاتلة إلى صربيا في نهاية آب/أغسطس، في حين أضفت إندونيسيا في كانون الأول/يناير الطابع الرسمي على الدفعة الأخيرة المكونة من 18 من إجمالي 42 طائرة طلبتها قبل عامين.

وأعلنت “نافال غروب” من جانبها رسميا في 30 أيلول/سبتمبر بيع أربع غواصات باراكودا إلى هولندا. ولم يتم الكشف عن قيمة العقد، لكن وزير الدولة الهولندي لشؤون الدفاع آنذاك كريستوف فان دير مات قال لوكالة فرانس برس في آذار/مارس إن ميزانية المشروع تبلغ 5,6 مليارات يورو.

مع طلبيات تزيد قيمتها عن 18 مليار يورو، يظل عام 2024 بعيدا عن المستوى القياسي البالغ 27 مليار يورو المسجل عام 2022 بفضل عقد لشراء 80 طائرة رافال مع الإمارات العربية المتحدة مقابل ما يزيد قليلا عن 16 مليار يورو. لكن المبلغ يتجاوز بكثير الـ8,2 مليارات المسجل عام 2023.

وشهد الإنفاق العسكري العالمي عام 2023 أكبر زيادة خلال عقد، مع بلوغه 2,4 تريليون دولار بسبب النزاعات المستمرة، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وأكد سيباستيان لوكورنو أن “عام 2025 يعد بأن يكون عاما ممتازا، وقد بدأ بشكل واعد ببيع 14 مروحية كاراكال إلى العراق”.

وأعرب وزير الجيوش الفرنسي عن أمله في أن يكون “عاما قياسيا آخر”، مشيرا إلى الأنظمة الرئيسية التي تنتجها صناعة الدفاع الفرنسية: فرقاطات الدفاع والتدخل والغواصات والرادارات والمدفعية والمروحيات وطائرات رافال والجيل الجديد من أنظمة “سامب-تي” المضادة للطائرات.

في حين يتعين على صناعة الدفاع الفرنسية أن تعمل على زيادة معدلات إنتاجها بسرعة لتلبية الطلب، فإن الصادرات تشكل ضرورة أساسية لضمان جدوى النموذج الاقتصادي، في ظل عدم كفاية الطلبيات الفرنسية.

وأكد لوكورنو أن “تصدير أسلحتنا أمر حيوي لتطوير قاعدتنا الدفاعية الصناعية والتكنولوجية، وهو أمر حيوي أيضا لتوازننا التجاري ولاستحداث فرص عمل في جميع أنحاء فرنسا. ولكنه أيضا شرط من شروط سيادتنا”.

مرا/ح س/ص ك