متظاهرون في جنوب إفريقيا يطالبون حكومتهم بقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة

نزل أكثر من 3000 شخص إلى شوارع كيب تاون السبت مطالبين سلطات بلادهم بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق سفارتها على خلفية الحرب في غزة.

وبريتوريا من أبرز منتقدي العمليات الإسرائيلية في غزة، ورفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2023 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني، وهو ما تنفيه الدولة العبرية.

وجمعت تظاهرة السبت العديد من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين والأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية والمسيحية، في واحدة من أكبر المسيرات من نوعها منذ أشهر. 

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وهتفوا بشعارات مثل “لا تحزن،  بل افعل شيئا”، وسلموا البرلمان عريضة بمطالبهم. 

وقال منسق حملة التضامن مع فلسطين يوسف تشيكتيه إن على جنوب إفريقيا “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، كما فعل العالم معنا”، في إشارة إلى الاجراءات الدولية التي اتخذت للضغط على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وأضاف امام الحشد “على الحكومة اتخاذ إجراءات بشأن طرد سفير إسرائيل وسفارتها من جنوب إفريقيا الآن”، مطالبا باستبعاد الدولة العبرية من الهيئات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 

كما طالبت العريضة الحكومة بتعليق صادراتها من الفحم إلى إسرائيل ومقاضاة أي جنوب إفريقي يلتحق بالجيش الإسرائيلي. 

شنت إسرائيل حربا هي الأعنف على قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وفي أحدث حصيلة بثتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة قتل 65926 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ستر-بر/غد/ب ق

