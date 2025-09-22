متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يشتبكون مع الشرطة في ميلانو وغلق موانئ إيطالية

reuters_tickers

4دقائق

من كلوديا جريكو وآنا يوراس

ميلانو (رويترز) – اشتبك محتجون مناهضون للهجوم الإسرائيلي على غزة مع الشرطة في ميلانو ومدن إيطالية أخرى يوم الاثنين فيما تظاهر عشرات الآلاف في روما وأغلق عمال الموانئ الطرق المؤدية لها تضامنا مع الفلسطينيين.

وذكر شاهد من رويترز أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محطة ميلانو المركزية. وارتدى بعض المحتجين ملابس سوداء ولوح آخرون بالعلم الفلسطيني وحطموا نافذة في المحطة، وألقوا كرسيا على الشرطة خلال الاشتباكات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أكثر من 10 أشخاص ألقي القبض عليهم في ميلانو، فيما أصيب نحو 60 شرطيا بكدمات وإصابات أكثر خطورة.

وتأتي الاحتجاجات في إطار إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية احتجاجا على عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة.

* ميلوني تستنكر “العنف والتدمير”

في ميناء مدينة البندقية، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات. ونظم العمال احتجاجات في موانئ مدن جنوة وليفورنو وترييستي.

ويقول عمال موانئ إيطاليون إنهم يريدون عدم استغلال إيطاليا وتحويلها إلى نقطة انطلاق لنقل الأسلحة والإمدادات الأخرى إلى إسرائيل التي تخوض حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ونددت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بالمشاهد في ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا والتي ستشارك في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير شباط المقبل.

وقالت على إكس “(هذا) عنف وتدمير لا علاقة لهما بالتضامن ولن يغيرا حياة الناس في غزة قيد أنملة، لكن ستكون لهما عواقب ملموسة على المواطنين الإيطاليين الذين سينتهي بهم الأمر إلى المعاناة ودفع ثمن الأضرار التي سببها هؤلاء المشاغبون”.

والحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة ميلوني من داعمي إسرائيل داخل أوروبا، واستبعدت أن تحذو حذو دول غربية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطينية.

* إعاقة حركة المرور

أوقف محتجون حركة المرور على طريق سريع قرب مدينة بولونيا قبل تفريقهم بمدافع المياه، بينما احتشد عشرات الآلاف في روما أمام محطة القطار الرئيسية قبل تنظيم مسيرة أغلقت طريقا دائريا رئيسيا.

وفي مدينة نابولي في الجنوب، وقعت مناوشات مع الشرطة عندما اقتحم متظاهرون محطة القطارات الرئيسية. وسيطر بعضهم على المسارات لفترة وجيزة، مما تسبب في تأخير في حركة النقل.

وتظاهر الآلاف في مدن إيطالية أخرى، وأغلقت مدارس وتأثرت بعض وسائل النقل العام بإضرابات دعت إليها النقابات.

وفي جنوة بشمال غرب إيطاليا، رفع بعض المتظاهرين العلم الفلسطيني خلال تجمعات عند الميناء.

وقال محتج في جنوة يدعى ريكي ينتمي إلى مجموعة تسمى عمال الموانئ المستقلين “يواصل الشعب الفلسطيني منحنا درسا آخر في الكرامة والمقاومة”.

وأضاف “نتعلم منهم ونحاول القيام بدورنا”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)