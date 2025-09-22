The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يشتبكون مع الشرطة في ميلانو وغلق موانئ إيطالية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

من كلوديا جريكو وآنا يوراس

ميلانو (رويترز) – اشتبك محتجون مناهضون للهجوم الإسرائيلي على غزة مع الشرطة في ميلانو ومدن إيطالية أخرى يوم الاثنين فيما تظاهر عشرات الآلاف في روما وأغلق عمال الموانئ الطرق المؤدية لها تضامنا مع الفلسطينيين.

وذكر شاهد من رويترز أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محطة ميلانو المركزية. وارتدى بعض المحتجين ملابس سوداء ولوح آخرون بالعلم الفلسطيني وحطموا نافذة في المحطة، وألقوا كرسيا على الشرطة خلال الاشتباكات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أكثر من 10 أشخاص ألقي القبض عليهم في ميلانو، فيما أصيب نحو 60 شرطيا بكدمات وإصابات أكثر خطورة.

وتأتي الاحتجاجات في إطار إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية احتجاجا على عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة.

* ميلوني تستنكر “العنف والتدمير”

في ميناء مدينة البندقية، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات. ونظم العمال احتجاجات في موانئ مدن جنوة وليفورنو وترييستي.

ويقول عمال موانئ إيطاليون إنهم يريدون عدم استغلال إيطاليا وتحويلها إلى نقطة انطلاق لنقل الأسلحة والإمدادات الأخرى إلى إسرائيل التي تخوض حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ونددت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بالمشاهد في ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا والتي ستشارك في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير شباط المقبل.

وقالت على إكس “(هذا) عنف وتدمير لا علاقة لهما بالتضامن ولن يغيرا حياة الناس في غزة قيد أنملة، لكن ستكون لهما عواقب ملموسة على المواطنين الإيطاليين الذين سينتهي بهم الأمر إلى المعاناة ودفع ثمن الأضرار التي سببها هؤلاء المشاغبون”.

والحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة ميلوني من داعمي إسرائيل داخل أوروبا، واستبعدت أن تحذو حذو دول غربية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطينية.

* إعاقة حركة المرور

أوقف محتجون حركة المرور على طريق سريع قرب مدينة بولونيا قبل تفريقهم بمدافع المياه، بينما احتشد عشرات الآلاف في روما أمام محطة القطار الرئيسية قبل تنظيم مسيرة أغلقت طريقا دائريا رئيسيا.

وفي مدينة نابولي في الجنوب، وقعت مناوشات مع الشرطة عندما اقتحم متظاهرون محطة القطارات الرئيسية. وسيطر بعضهم على المسارات لفترة وجيزة، مما تسبب في تأخير في حركة النقل.

وتظاهر الآلاف في مدن إيطالية أخرى، وأغلقت مدارس وتأثرت بعض وسائل النقل العام بإضرابات دعت إليها النقابات.

وفي جنوة بشمال غرب إيطاليا، رفع بعض المتظاهرين العلم الفلسطيني خلال تجمعات عند الميناء.

وقال محتج في جنوة يدعى ريكي ينتمي إلى مجموعة تسمى عمال الموانئ المستقلين “يواصل الشعب الفلسطيني منحنا درسا آخر في الكرامة والمقاومة”.

وأضاف “نتعلم منهم ونحاول القيام بدورنا”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية