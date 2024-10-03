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مجلس الأمن الدولي يدعم جوتيريش بعد قرار إسرائيل منعه من دخولها

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الأمم المتحدة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – عبر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي منعه من دخول إسرائيل.

وقال المجلس المكون من 15 عضوا في بيان إن “أي قرار بعدم التعامل مع الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة هو قرار غير بناء، وخاصة في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط”.

ولم يذكر البيان إسرائيل بالاسم.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه البيانات التي تصدر عن المجلس تتم الموافقة عليها بالإجماع.

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