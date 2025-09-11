The Swiss voice in the world since 1935
مجلس الأمن يندد في بيان وافقت عليه أمريكا بالهجوم على قطر

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

الأمم المتحدة (رويترز) – ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بالهجوم الذي شُن مؤخرا على العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وهاجمت إسرائيل قيادات سياسية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء، مُصعدة بذلك عمليتها العسكرية، ووصفت الولايات المتحدة الهجوم بأنه فردي ولا يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

ودأبت الولايات المتحدة على توفير الحماية لحليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة. ويعكس دعم الولايات المتحدة لبيان مجلس الأمن، الذي لا يمكن الموافقة عليه إلا بالإجماع، استياء الرئيس دونالد ترامب من الهجوم الذي أمر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن “أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر. وأكدوا على دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها”.

وعملية الدوحة، التي قوبلت بتنديد واسع، حساسة للغاية لأن قطر تستضيف المفاوضات الرامية إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار في حرب غزة وتشارك أيضا في جهود الوساطة.

وجاء في بيان مجلس الأمن “أكد الأعضاء على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما فيهم من قتلتهم (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى”.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن في وقت لاحق يوم الخميس لبحث الهجوم الإسرائيلي في اجتماع من المقرر أن يحضره رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

(إعداد نهى زكريا ومحمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

