مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للبنان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه للبنان خلال هذه “المرحلة الحرجة” ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب اجتماع وزاري استثنائي في الدوحة مساء يوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات الإقليمية.

وقال البيان “أدان المجلس الوزاري التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين”.

ودعا “كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار، كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة”.

ووفقا لإحصاءات الحكومة اللبنانية، قُتل أكثر من 1900 وجُرح ما يزيد عن تسعة آلاف في لبنان خلال أعمال قتالية مستمرة على مدى عام تقريبا عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله. ووقعت معظم الوفيات في الأسبوعين الماضيين.

وقتل الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، بحسب السلطات الصحية في غزة.