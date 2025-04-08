مجلس الدوما الروسي يقر معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران مدتها 20 عاما

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موسكو (رويترز) – أقر مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) يوم الثلاثاء معاهدة شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما بين روسيا وإيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا هذه المعاهدة في 17 يناير كانون الثاني، بما يظهر العلاقات العسكرية الوطيدة بين البلدين.

ونصت المعاهدة على أن روسيا وإيران ستتشاوران وتتعاونان لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، وستجريان تدريبات عسكرية مشتركة على أراضيهما وخارجها.