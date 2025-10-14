محكمة إيرانية تقضي بسجن فرنسيين اثنين متهمين بالتخابر

دبي (رويترز) – أفادت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية للأنباء يوم الثلاثاء بأن محكمة إيرانية قضت بسجن مواطنين فرنسيين اثنين متهمين بالتخابر لصالح فرنسا وإسرائيل، وذلك بعد أسبوع من إعلان باريس وطهران عن تقدم في محادثات إطلاق سراحهما.

واحتُجزت سيسيل كولر وشريكها جاك باريس في إيران عام 2022 وهما المواطنان الفرنسيان الوحيدان المحتجزان في إيران الآن. وأطلقت طهران سراح لينارت مونتيرلوس (18 عاما) راكب الدراجات الهوائية الفرنسي الألماني الأسبوع الماضي بعد أن برأته المحكمة من تهمة التجسس، وكان اعتُقل هذا العام.

ودون ذكر أسماء المتهمين على وجه التحديد، حكمت المحكمة على مواطن فرنسي بالسجن لست سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، والسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والسجن 20 سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وحُكم على الآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، والسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والسجن 17 سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

ويمكن للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهما أمام محكمة أعلى درجة.

واتهمت فرنسا إيران مرارا باحتجاز كولر وباريس تعسفيا، وإبقائهما في ظروف أقرب إلى التعذيب في سجن إيفين في طهران، وعدم السماح لهما بالحصول على الحماية القنصلية المناسبة. وتنفي الجمهورية الإسلامية هذه الاتهامات.

واتهمت إيران فرنسا باحتجاز مهدية اسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون الفرنسية واعتُقلت هذا العام بسبب منشورات مناهضة لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانكير يوم الثلاثاء إن الاتهامات الموجهة إلى اسفندياري لا أساس لها من الصحة، وإن فرنسا رفضت الإفراج عنها مؤقتا بكفالة.

وأضاف جهانكير “استغرقت المتابعة بعض الوقت لكنها لم تتوقف… نسعى جاهدين لإطلاق سراحها دون شروط”.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات القليلة الماضية في تهم تتعلق بالتجسس غالبا. وتتهم جماعات حقوقية ودول غربية طهران باستخدام المعتقلين الأجانب ورقة مساومة، وهو ما تنفيه إيران.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)