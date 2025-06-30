محكمة تركية تؤجل جلسة محاكمة ربما تطيح بزعيم المعارضة الرئيسي

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أنقرة (رويترز) – أرجأت محكمة تركية يوم الاثنين جلسة استماع في قضية ربما تطيح بزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض‭‭ ‬‬أوزجور أوزيل‭‭ ‬‬حتى سبتمبر أيلول المقبل، وذلك عبر احتمال إلغاء نتائج المؤتمر الحزبي الذي انتخبه رئيسا للحزب في 2023.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع أولية يوم الاثنين قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة حتى الثامن من سبتمبر أيلول.

وسيمثل عزل أوزيل من رئاسة الحزب أحدث ضربة قضائية لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان. وأوزيل منافس محتمل في الانتخابات المقبلة بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المرشح الذي انتخبه الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، في مارس آذار.

وتسعى الدعوى القضائية، التي رفعها أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، إلى إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب في نوفمبر تشرين الأول 2023 بسبب مخالفات إجرائية. وفي ذلك المؤتمر، حل أوزيل محل كمال كليتشدار أوغلو الذي خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من ذلك العام.