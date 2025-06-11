محكمة تركية تصدر مذكرة اعتقال بحق مالك قناة تلفزيونية تؤيد المعارضة

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أنقرة (رويترز) – أفاد مكتب المدعي العام في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن محكمة تركية أصدرت مذكرة اعتقال بحق مالك قناة تلفزيونية متحالفة مع حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بتهمة تزوير مناقصات.

وأُصدرت مذكرة الاعتقال بحق جعفر ماهر أوغلو، رجل الأعمال التركي ومالك قناة ‘خلق تي في‘ في إطار تحقيق بشأن منظمة إجرامية يشتبه في تلاعبها بالمناقصات العامة من خلال رشوة مسؤولين حكوميين.

وأنكر ماهر أوغلو، وهو رجل أعمال مقيم في لندن، ما وُجه له من اتهامات في منشور على منصة إكس، قائلا “تم اتهامي بناء على تصريحات باطلة مُلفقة وإدعاء من شخص لم أره أو أقابله في حياتي”، مضيفا أنه يقيم في الخارج منذ 35 عاما.

وسُجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي يتقدم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، في مارس آذار على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ومنذ أن سُجن إمام أوغلو، احتجزت السلطات عشرات المنتمين إلى حزب المعارضة ومسؤولين من بلدية إسطنبول وآخرين من بلديات يديرها الحزب.