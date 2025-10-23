محكمة روسية تُفرج عن درّاج فرنسي أوقف بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني

afp_tickers

2دقائق

أطلقت محكمة روسية الخميس سراح درّاج فرنسي أُلقي القبض عليه قبل أكثر من سبعة أسابيع، للاشتباه بعبوره الحدود بشكل غير قانوني، وذلك على الرغم من إدانته بالتهم الموجهة إليه في هذا الشأن.

وكان سفيان سهيلي (44 عاما) أوقف على الحدود الروسية-الصينية في أوائل أيلول/سبتمبر، أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي لأسرع سباق تحمّل على دراجة هوائية من لشبونة إلى فلاديفوستوك.

وقالت متحدثة باسم المحكمة في منطقة بريمورسكي كراي في أقصى شرق روسيا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، “دين في البداية بعبور الحدود بشكل غير قانوني وحُكم عليه بغرامة قدرها 50 ألف روبل (612 دولارا).

ولكنّها أضافت أنّه “أُعفي من دفع الغرامة وأُطلق سراحه في قاعة المحكمة”.

وأشارت إلى الوقت الذي قضاه سهيلي في الحبس الاحتياطي.

وقبل إطلاق سراحه، ظهر سهيلي في لقطات نشرتها المحكمة بينما كان يقف في قفص معدني مخصص للمتهمين.

ورحّبت شريكته فاني بنسوسان بالحكم. وقالت في منشور على منصة تلغرام “سيعود إلى بلده”، مضيفة أنّ هناك حاجة إلى “بضعة أيام أخرى” من أجل “ترتيب عودة سفيان”.

وقالت روسيا إنّ درّاج سباق التحمّل حاول دخول أراضيها من الصين عبر معبر حدودي مخصص للقطارات والحافلات.

ولكن التخلي عن دراجته واستخدام النقل العام، من شأنه أن يبطل رقمه القياسي بعدما قطع آلاف الكيلومترات بالدراجة على مدى أكثر من 60 يوما.

وغادر الدراج لشبونة في بداية تموز/يوليو وكان ينوي عبور 17 بلدا للوصول إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي في بداية أيلول/سبتمبر.

بور/ناش/لين