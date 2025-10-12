مدريد تؤكد أن إسرائيل أفرجت عن آخر 5 إسبان من أسطول الصمود كانت تحتجزهم

أطلقت إسرائيل سراح آخر خمسة محتجزين إسبان من أسطول النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذي اعترضته خلال توجهه إلى قطاع غزة، على ما أفادت مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية الأحد.

واعترضت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري أسطولين في المياه الدولية كانا يحاولان “كسر الحصار” الذي تفرضه الدولة العبرية على القطاع الفلسطيني منذ أعوام، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إليه. وأعلنت الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في غزة، بعد حرب مدمّرة استمرت عامين في القطاع اندلعت إثر هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات النشطاء المشاركين في أسطولي “الصمود” من مختلف الجنسيات، من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، مما أثار احتجاجات واسعة في أنحاء أوروبا.

وأوضحت مصادر الخارجية الإسبانية الأحد أن “آخر خمسة من أعضاء الأسطول الذين احتجزتهم إسرائيل في طريقهم راهنا إلى إسبانيا (…). لم يعد محتجزا في إسرائيل أيّ من الإسبان الذين شاركوا في الأسطول”.

وعاد نحو 50 إسبانيا آخر من ناشطي الأسطول إلى بلدهم خلال الأسبوع الفائت. وأفاد كثيرون من النشطاء بتعرّضهم لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية.

