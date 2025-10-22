مديرة اللوفر تقر بالنقص في كاميرات المراقبة خلال السرقة

أقرّت مديرة متحف اللوفر الأربعاء بضعف تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام من عملية سرقة في وضح النهار في وسط باريس أثارت صدمة في فرنسا وخارجها.

استجوب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لورانس دي كار ليحاولوا أن يعرفوا كيف تمكّن أربعة لصوص الأحد من سرقة مجوهرات قُدّرت قيمتها بـ88 مليون يورو (102 مليون دولار) من المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم خلال سبع دقائق فقط.

أعادت عملية السرقة تسليط الضوء على إجراءات الأمن في المتاحف الفرنسية، مع الإبلاغ عن عملية سرقة أخرى طالت مؤسسة تقع في شرق البلاد بعد أقل من 24 ساعة من اقتحام اللوفر.

وقالت دي كار لأعضاء مجلس الشيوخ في أول تصريح علني لها منذ الأحد “هذه السرقة تُلحق الضرر بمؤسستنا في أهم مهامها”.

وأضافت “على الرغم من جهودنا، وعلى الرغم من عملنا الدؤوب يوميا، فقد فشلنا”.

وشرحت دي كار كيف وقعت عملية السرقة، قائلة إن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنها أقرت بأن كاميرات المراقبة لم تُغطِ نقطة دخول اللصوص بشكل كاف.

وقالت “الكاميرا الوحيدة المثبّتة موجّهة غربا، وبالتالي لم تغطِّ الشرفة التي وقعت فيها السرقة”.

لكنها دافعت عن خطة أمن المتحف البالغة قيمتها 80 مليون يورو، معترضة على تقرير أشار إلى “تأخيرات مستمرة” في تنفيذها.

ودعت دي كار إلى استحداث “مركز شرطة داخل المتحف”.

في وقت سابق الأربعاء، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”تسريع” الإجراءات الأمنية في متحف اللوفر، بعد أن أعاد المتحف الباريسي فتح أبوابه أمام السياح.

وأكدت دي كار معلومات صحافية أفادت بأنها قدّمت استقالتها الأحد عقب السرقة لكن وزارة الثقافة رفضتها.

وعاد الزوار للتوافد إلى المتحف لحضور الافتتاح اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا (07,00 بتوقيت غرينيتش)، رغم أن قاعة أبولو التي شهدت عملية السرقة الأحد ظلّت مغلقة.

– “ملء الثقة” –

سرق اللصوص ثماني قطع أثرية، من بينها عقد من الزمرد والماس أهداه نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز، وإكليل كان للإمبراطورة أوجيني مرصع بما يقرب من 2000 ماسة.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز لوسائل الإعلام المحلية الأربعاء إن التحقيق “يتقدم”، مشيرا إلى حشد “أكثر من 100 محقق” لهذه الغاية.

وأضاف “لدي ملء الثقة… بأننا سنعثر على مرتكبي” عملية السرقة.

وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو إن الخسارة المالية الناجمة عن السرقة “استثنائية”، لكنها اعتبرت أن الضرر الأكبر هو ذلك اللاحق بالتراث الفرنسي.

استقبل المتحف الأكثر استقطابا للزائرين في العالم والذي تضم مجموعته الواسعة لوحة الموناليزا، العام الماضي تسعة ملايين زائر في أروقته ومعارضه الواسعة.

– سرقة ثانية –

تُعدّ سرقة متحف اللوفر الحلقة الأحدث في سلسلة سرقات تستهدف المتاحف الفرنسية، ما يثير تساؤلات حول أمن المؤسسات الثقافية في فرنسا.

وصرّح الممثل النقابي كريستيان غالاني الذي يعمل في اللوفر، بأنّ المتحف يفتقر إلى العدد الكافي من حراس الأمن بعد تسريح أعداد كبيرة من الموظفين خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، حتى مع ازدياد أعداد الزوار بشكل كبير.

وقال “يمكن التجول في أنحاء عدة (في المتحف) من دون رؤية حارس واحد”.

وكشف خبير فني فرنسي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن زائرين تمكنوا في عام 2024 من الاقتراب كثيرا من عمل فني لرسام عصر النهضة الإيطالي رافائيل، لدرجة أنهم لمسوه “من دون أن ينطلق إنذار”.

بعد أقل من 24 ساعة من السرقة في اللوفر، أبلغ متحف في شرق فرنسا مُخصّص لفيلسوف عصر التنوير دوني ديدرو، عن سرقة عملات ذهبية وفضية بعد العثور على خزانة عرض محطمة.

والشهر الماضي، اقتحم لصوص متحف باريس للتاريخ الطبيعي وسرقوا قطعا ذهبية تزيد قيمتها عن 1,5 مليون دولار.

وفي الشهر الماضي أيضا، سرق لصوص طبقين ومزهرية من متحف في مدينة ليموج بوسط البلاد، وقُدرت الخسائر بنحو 7,6 ملايين دولار.

لكن السرقات من متحف اللوفر كانت نادرة.

في عام 1911، سرق إيطالي لوحة الموناليزا، ولكن جرى استرداد اللوحة وهي اليوم محفوظة خلف زجاج واق.

