مدير وكالة الطاقة الذرية ينقل تحذير إيران من ضربة عسكرية لمنشآتها النووية

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القاهرة (رويترز) – قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الإيرانيين أبلغوه بأن أي ضربة إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية قد تزيد من إصرار طهران على تطوير سلاح نووي.

جاءت تصريحات جروسي في سياق مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة جيروزاليم بوست وبثتها قناة آي 24 يوم الاثنين.

وقال جروسي خلال المقابلة “يمكن أن يكون للضربة تأثير مركب، وأقول صراحة، ستزيد من عزمها على السعي لامتلاك سلاح نووي أو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي”.

لكن جروسي شكك وفقا لما ذكرته جيروزاليم بوست في أن إسرائيل ستقدم على قصف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال جروسي للصحيفة إن البرنامج النووي الإيراني “يمتد على نطاق واسع وعميق”. وتابع أن “تعطيله يتطلب قوة ساحقة ومدمرة”.

وأجرت طهران وواشنطن في الآونة الأخيرة محادثات نووية بوساطة من سلطنة عُمان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين إن إيران ستقدم إلى الولايات المتحدة عبر عُمان مقترحا بشأن اتفاق نووي وذلك ردا على اقتراح أمريكي اعتبرته طهران “غير مقبول”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات قد تعرقل مسار المحادثات النووية مع إيران.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “أبلغته بأن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل. قد يتغير هذا في أي لحظة”.

ومن المتوقع أن يتحدث ترامب ونتنياهو هاتفيا يوم الاثنين.