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مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يلتقي رئيس وزراء قطر في الدوحة غدا

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الدوحة (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز سيلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة يوم الأربعاء في محاولة لحل النقاط العالقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف المصدر أن المسؤولين سيناقشان سبل إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وأحجمت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق على الاجتماع.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية