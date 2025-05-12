مرصد عالمي للجوع: سكان غزة بالكامل يواجهون خطر المجاعة

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بيروت (رويترز) – كشف أحدث تقييم صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، يوم الاثنين إن سكان قطاع غزة بالكامل لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد وإن نصف مليون شخص يواجهون خطر الموت جوعا، مع تزايد احتمال حدوثها بحلول نهاية سبتمبر أيلول.

وأشار التصنيف لحدوث تدهور كبير في الوضع منذ تقريره الأخير الصادر في أكتوبر تشرين الأول، ما يعكس تحذيرات وكالات دولية من كارثة تلوح في الأفق في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

ورجح التقرير أن يواجه 2.1 مليون شخص في جميع أنحاء غزة، أي كل السكان تقريبا، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية سبتمبر أيلول، ومن المتوقع أن يصل 469500 منهم إلى مستويات “كارثية” من الجوع.

وفرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة منذ بداية مارس آذار عندما استأنفت حملتها العسكرية المدمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، والذي سلمت خلاله وكالات الإغاثة آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر يوم الاثنين إن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “يتحدث باستمرار عن المجاعة، ولم تحدث مجاعة إطلاقا بفضل جهود إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات”.

وكرر منسر اتهام إسرائيل لحماس بأنها تسببت في المجاعة بسرقة المساعدات المخصصة للمدنيين، وأنها “دبرت الأزمة الإنسانية”.

وتنفي حماس هذه الاتهامات، واتهمت بدورها إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب.

وذكر تقرير التصنيف أن الخطط الإسرائيلية لشن عمليات عسكرية واسعة النطاق في غزة، إلى جانب “عجز” وكالات الإغاثة المستمر عن إيصال السلع والخدمات الأساسية، يعني وجود “خطر كبير” لحدوث مجاعة خلال فترة التوقعات الواردة في التقرير من 11 مايو أيار إلى 30 سبتمبر أيلول.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الاثنين المجتمع الدولي إلى المساعدة في وضع خطة جديدة لتوزيع المساعدات مباشرة على سكان غزة وإبعاد حماس عن هذه العملية.

وأشار تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن الخطة التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية لإيصال المساعدات “تقدر بأنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من الغذاء والماء والمأوى والدواء”.

وأضاف “من المرجح أن تشكل آليات التوزيع المقترحة عوائق كبيرة أمام وصول شرائح كبيرة من السكان لهذه المساعدات”.

وأوضح “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وتجنب المزيد من الوفيات وحالات سوء التغذية الحاد، والانزلاق إلى المجاعة”.

ولإعلان حدوث مجاعة، يجب أن يعاني ما لا يقل عن 20 بالمئة من السكان من نقص حاد في الغذاء مع معاناة واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد ووفاة شخصين من كل 10 آلاف شخص يوميا بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.

وتوقع التقرير حدوث ما يقرب من 71 ألف حالة من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 14 ألف حالة شديدة، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى 59 شهرا، في الفترة ما بين أبريل نيسان 2025 ومارس آذار 2026.

ويتم إنجاز تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بمساهمات من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات أخرى معنية.