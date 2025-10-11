مركز: انتشال 61 جثة لمهاجرين غربي طرابلس في ليبيا

طرابلس (رويترز) – قال مركز طبي ليبي يوم السبت إنه جرى انتشال 61 جثة على الأقل لمهاجرين خلال الأسبوعين الماضيين على الساحل غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة أن الجثث انتشلت في المنطقة الممتدة من زوارة إلى رأس اجدير بالقرب من الحدود مع تونس.

وقال المركز في بيان “تم خلال الأسبوع الماضي مسح الساحل من زوارة إلى رأس اجدير، والعثور على أشلاء لثلاثة جثامين في مليتة و12 جثمانا في زوارة، جميعهم لمهاجرين غير نظاميين”.

وأضاف المركز أنه جرى العثور على مجموعة أخرى مكونة من 34 جثة في زوارة وأبو كماش ومليتة.

وأشار المركز إلى دفن 12 جثة، لكنه أوضح أن بعض الجثث الأخرى نُقلت إلى المشرحة لتشريحها وتوثيقها.

ونشر المركز صورا لمسعفين على صفحته الرسمية على فيسبوك ظهروا فيها وهم ينتشلون الجثث من الشواطئ ويضعونها في أكياس بلاستيكية بيضاء.

وفي منتصف سبتمبر أيلول، قالت منظمة الهجرة الدولية إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن اشتعلت النيران في قارب كان يقل 75 لاجئا سودانيا قبالة سواحل ليبيا.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن ما مجموعه 894890 مهاجرا يحملون 45 جنسية يقيمون في ليبيا.

وأصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 خلال انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.

(تغطية صحفية أحمد العمامي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)