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مسؤول: ترامب سيطرح شروطا جديدة لهدنة غزة قريبا

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واشنطن (رويترز) – قال معاون كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن إدارة ترامب تعتزم وضع اللمسات الأخيرة يوم الأربعاء على أقرب تقدير على بنود جديدة مكتوبة ربما تشكل الأساس لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب “نحن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة نأمل تسليمها في وقت لاحق اليوم”.

وأضاف “سيراجعها الرئيس. لدي شعور إيجابي جدا بالتوصل إلى حل طويل الأمد، ووقف مؤقت لإطلاق النار، وحل سلمي طويل الأمد لهذا الصراع”.

وأدلى ويتكوف بهذه التعليقات في البيت الأبيض إلى جانب ترامب الذي قال إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف للصحفيين “نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع شنيع جدا”.

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