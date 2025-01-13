مسؤول: تسليم مسودة نهائية للهدنة في غزة لإسرائيل وحماس بعد انفراجة

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من آندرو ميلز ونضال المغربي

الدوحة/القاهرة (رويترز) – قال مسؤول مطلع على مفاوضات وقف القتال في غزة يوم الاثنين إن الوسطاء سلموا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسودة “نهائية” لوقف الحرب في القطاع عقب “انفراجة” تحققت بعد منتصف الليل في محادثات حضرها مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال المسؤول إن قطر قدمت للجانبين مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن خلال محادثات في الدوحة جرت بمشاركة رئيسي الموساد والشين بيت ورئيس وزراء قطر.

وذكر المسؤول أن ستيف ويتكوف الذي سيصبح مبعوث ترامب للشرق الأوسط لدى توليه المنصب الأسبوع المقبل حضر المحادثات. وقال مصدر أمريكي إن بريت مكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن حضر أيضا.

وقال المسؤول “الساعات الأربع والعشرون المقبلة ستكون حاسمة في التوصل إلى الاتفاق”. ووصف المسودة بأنها نتيجة لانفراجة تحققت في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الاثنين عن مسؤول إسرائيلي القول إن وفدي إسرائيل وحماس في قطر تلقيا مسودة الاتفاق وإن الوفد الإسرائيلي أطلع زعماء إسرائيل عليه.

ولم ترد إسرائيل ولا حماس ولا وزارة الخارجية القطرية على طلبات للحصول على تأكيد أو تعليق.

وقال مسؤول في حماس لرويترز إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة “المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المفاوضات يجري تنسيقها بين فريقي بايدن وترامب.

وأضاف ساعر في مؤتمر صحفي “هناك تقدم، يبدو أفضل بكثير من السابق. أريد أن أشكر أصدقاءنا الأمريكيين على الجهود المضنية التي يبذلونها للتوصل إلى اتفاق لتحرير سراح الرهائن”.

وتبذل الولايات المتحدة وقطر ومصر جهود وساطة منذ ما يزيد على عام لإنهاء الحرب في قطاع غزة لكن دون نتيجة حتى الآن.

وفي القاهرة قال مسؤول أمني مصري لرويترز إن المسودة التي أرسلت إلى إسرائيل وحماس لا تشكل الاتفاق النهائي لكنها تهدف إلى حل القضايا العالقة التي عرقلت المفاوضات في السابق.