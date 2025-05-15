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مسؤول: مطار صنعاء يستأنف العمل ويستقبل 5 رحلات تابعة للأمم المتحدة

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عدن (رويترز) – قال خالد الشايف مدير عام مطار صنعاء الدولي في اليمن إن الرحلات الجوية الخارجية استأنفت رسميا يوم الخميس من وإلى المطار بعد توقفه عن العمل أكثر من أسبوع جراء غارات إسرائيلية.

وتوقف المطار عن العمل منذ السابع من مايو أيار بسبب الأضرار التي أعقبت ضربات إسرائيلية خلال تصاعد التوتر مع جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، فضلا عن مهاجمة السفن بالبحر الأحمر في حملة يقولون إنها تهدف إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وأوضح الشايف لرويترز أن مطار صنعاء استقبل يوم الخميس خمس رحلات جوية تابعة لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة وغادرت المطار.

ويعد مطار صنعاء المنفذ الجوي الوحيد لملايين اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين في شمال وغرب ووسط البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.

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