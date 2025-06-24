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مسؤول: نحو 400 مسافر غادروا إسرائيل جوا بمساعدة أمريكا

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن واشنطن ساعدت نحو 400 مواطن أمريكي ومن دول أخرى على مغادرة إسرائيل منذ يوم السبت في خضم الصراع مع إيران وتأمل في مساعدة المزيد خلال الأيام المقبلة.

وقال المسؤول “نعلم جيدا أن هناك طاقة استيعابية، ولا يزال هناك رعايا أمريكيين يسعون لمغادرة إسرائيل، وأن المجال الجوي ليس آمنا بما يكفي.. الأمر متسارع بشكل لا يصدق”.

وقال المسؤول إن وزارة الخارجية تتواصل مع أكثر من 27 ألف شخص بشأن مغادرة المنطقة والسلامة والأمن، مقارنة 25 ألف شخص الأسبوع الماضي.

وبدأت الولايات المتحدة يوم السبت تسيير بعض الرحلات الجوية المحدودة المخصصة للمغادرة للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بشكل قانوني وأفراد أسرهم.

وقال المسؤول إن آلافا غادروا إسرائيل برا عبر الأردن، بينما غادر مئات عبر مصر خلال اليومين الماضيين. وتوجه آلاف من المواطنين الأمريكيين إلى قبرص على متن رحلات سفن، نظمت معظمها مؤسسة (بيرثرايت) أو جهات خاصة أخرى.

وأضاف أن المئات غادروا إيران عبر أذربيجان. وفرضت تركمانستان قيودا على دخول المواطنين الأمريكيين، إلا أنها سمحت لهم بالدخول بعد جهود دبلوماسية بذلت مطلع الأسبوع.

واستطرد أن وزارة الخارجية على علم بتقارير عن احتجاز مواطنين أميركيين في إيران في خضم هذه العملية، لكن ليس لديها معلومات إضافية لتشاركها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن إسرائيل وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم الحديث عن انتهاكات.

وشنت إسرائيل هجوما مباغتا في 13 يونيو حزيران، إذ قصفت المواقع النووية الإيرانية وقتلت كبار القادة العسكريين في طهران.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية المضادة عن مقتل 28 إسرائيليا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية