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مسؤولة: البنك الدولي يصدر تقييما للأضرار بغزة وأوكرانيا في الأيام المقبلة

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واشنطن (رويترز) – قالت آنا بيردي المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي يوم الاثنين إن البنك سيصدر تقييما للأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية في غزة في الأيام المقبلة إلى جانب تقييم محدث للأضرار بأوكرانيا في 25 فبراير شباط.

وأضافت أن تقرير غزة الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدم نظرة عامة أكثر شمولا للأضرار التي لحقت بالقطاع الفلسطيني بعد أن أظهر تقرير مؤقت في أبريل نيسان أن القطاع تكبد أضرارا قيمتها 18.5 مليار دولار في البنية الأساسية الحيوية في الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.

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