The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

مسؤولة إغاثة: مشاحنات في غزة بسبب نقص الإمدادات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

جنيف (رويترز) – قالت مسؤولة إغاثة في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن مشاحنات وقعت في غزة بسبب نقص الإمدادات مع دخول الحصار الإسرائيلي على وصول الإمدادات إلى القطاع شهره الثاني.

ومنذ الثاني من مارس آذار، تمنع إسرائيل آذار دخول كل الإمدادات إلى نحو 2.3 مليون نسمة في القطاع، كما نفدت تقريبا كل الأغذية التي تم تخزينها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.

وهذه هي أطول فترة حصار تشهدها غزة على الإطلاق. وقال سكان فلسطينيون ومسؤولون في منظمات إغاثة إن خمس حوادث نهب على الأقل وقعت في القطاع يوم الأربعاء.

وذكرت أولجا تشيريفكو مسؤولة الإغاثة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمدينة غزة أن العنف بين السكان زاد بسبب الإمدادات.

وقالت للصحفيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية إنها شهدت واحدة من هذه المشاحنات يوم الجمعة.

وأضافت “الإمدادات تنقص مع استمرار الحرب، نفدت معظم مخزونات الغذاء”.

وتابعت “أصبح الحصول على المياه مستحيلا. وبينما أتحدث إليكم، يتقاتل الناس على الماء تحت هذا المبنى، وصلت للتو شاحنة مياه، والناس يتقاتلون على الماء”.

وقالت بعض منظمات الإغاثة إن مخزونها الغذائي نفد بالفعل الأسبوع الماضي، وإن المطابخ الخيرية معرضة لخطر الإغلاق.

وذكر الصليب الأحمر أن الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك “الانهيار التام”.

وتنفي إسرائيل أن تكون غزة في مواجهة أزمة جوع، وتقول إنه لا يزال هناك ما يكفي من المساعدات لإعالة السكان.

وقالت تشيريفكو إن الجوعى يفتشون في أكوام القمامة بحثا عن “أي شيء يساعدهم على البقاء على قيد الحياة”.

وأضافت “أرى أطفالا ومسنين يفتشون في أكوام القمامة، ليس بحثا عن أشياء ليحرقوها فحسب، وإنما عن أشياء ليأكلوها يوميا”. 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية