مسؤولون: مقتل 15 في واقعتين منفصلتين بعدن اليمنية

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عدن 11 يونيو حزِيران (رويترز) – قال مسؤولان أمنيان في اليمن اليوم الخميس إن 10 جنود على الأقل قُتلوا وأصيب تسعة في انفجار مستودع لتخزين الذخائر في معسكر أمني بمدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وذكر مسؤول أمني في عدن لرويترز أن الانفجار، الذي سُمع دويه في معظم مناطق مدينة عدن جنوب البلاد، وقع في معسكر تابع لألوية قوات العمالقة الجنوبية بمنطقة الممدارة.

وأفاد سكان وشهود عيان بأن الانفجار أدى إلى اندلاع نيران وتصاعد ألسنة اللهب يمكن رؤيتها من على بعد عدة كيلومترات.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة أصيل السقلدي في بيان مقتضب على منصة إكس ان “الانفجار أسفر عن بعض الخسائر”، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو حجمها.

وألوية قوات العمالقة الجنوبية هي تشكيل عسكري جنوبي نشأ بعد عام 2015، ويقدر قوامه ما بين 70 إلى 80 ألفا موزعين على قرابة 30 لواء ووحدة قتالية.

وفي واقعة منفصلة مساء اليوم، قالت السلطات المحلية في عدن إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم سوريان في هجوم مسلح نفذه شخص وصفته بأنه “عنصر منفلت” أطلق النار على القوة المكلفة بحراسة منزل وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ في مديرية المنصورة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان أن الهجوم أدى إلى مقتل جندي وزوج وزوجة سوريين كانا مارين في الطريق، وهما طبيبان يعملان في مستشفى قريب من موقع الحادث.

وقال مصدر أمني إن مواجهة أعقبت الواقعة أسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأجهزة الأمنية، أحدهم إصابته بليغة، وذلك قبل التمكن من محاصرة منفذ الهجوم وقتله.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف – تحرير سامح الخطيب ورحاب علاء)