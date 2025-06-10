مسؤولون: مقتل 17 فلسطينيا بإطلاق نار إسرائيلي قرب موقع توزيع مساعدات بغزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت سلطات الصحة في غزة إن 17 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأُصيب العشرات جراء إطلاق إسرائيل النار لدى اقتراب آلاف النازحين من موقع توزيع مساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وسط القطاع يوم الثلاثاء.

وذكر مسعفون أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط غزة ومستشفى القدس في مدينة غزة بشمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية على “مشتبه بهم كانوا يتقدمون في منطقة وادي غزة ويشكلون تهديدا للقوات”.

وأضاف أنه على علم بتقارير تفيد بإصابة عدد منهم، لكنه أشار إلى أن الأرقام التي أصدرتها سلطات الصحة المحلية لا تتوافق مع المعلومات المتوفرة لديه.

وقال الجيش “أطلقت القوات الرصاصات التحذيرية على بعد مئات الأمتار من موقع توزيع المساعدات قبل موعد فتحه تجاه مشتبه بهم كانوا يشكلون تهديدا للقوات”.

وكان الجيش اتهم سابقا مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتعمد تعطيل توزيع المساعدات.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان “حدثت هذه الواقعة قبل ساعات من بدء عملياتنا أمام المركز الذي نوزع منه المساعدات”، وأحالت أسئلة إضافية إلى الجيش الإسرائيلي.

وكانت المؤسسة ذكرت في وقت سابق أنها قدمت المساعدات يوم الثلاثاء من ثلاثة مواقع في جنوب ووسط غزة دون أي مشكلات.

وحذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين الأسبوع الماضي من الاقتراب من الطرق المؤدية إلى مواقع مؤسسة غزة الإنسانية بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي، ووصف هذه الطرق بأنها مناطق عسكرية مغلقة.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع الطرود الغذائية في القطاع نهاية شهر أيار مايو، وتشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر للحياد والنزاهة.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على منصة إكس “يوما بعد يوم، ترد تقارير عن سقوط قتلى وعشرات المصابين في نقاط توزيع تديرها إسرائيل وشركات أمن خاصة”.

وأضاف “يواصل هذا النظام المُهين إجبار آلاف الجياع واليائسين على السير عشرات الأميال، ولا يراعي من هم في أمس حاجة للمساعدة والذين يعيشون على مسافات بعيدة جدا”.