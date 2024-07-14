مسؤولون: مقتل 17 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

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القاهرة (رويترز) – قال الدفاع المدني الفلسطيني ومسؤولون بقطاع الصحة إن ما لا يقل عن 17 فلسطينيا قتلوا وأصيب 50 آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وسقط القتلى جراء ما لا يقل عن أربع غارات جوية إسرائيلية منفصلة على أربعة منازل في مناطق مختلفة بمدينة غزة. وقال سكان ومسؤولون بقطاع الصحة إن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه الجوي والبري.

ويوم السبت أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا في منطقة توصف بأنها منطقة إنسانية في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وهذا هو الهجوم الأكثر دموية في القطاع منذ أسابيع.

وقالت إسرائيل إن الهجوم استهدف محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكن من غير المؤكد أنه أسفر عن مقتله. وقالت حماس إن مزاعم إسرائيل بأنها استهدفت قادة بالحركة كاذبة وتهدف إلى تبرير الهجوم.