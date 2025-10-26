The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولون: وفاة عاملين اثنين في حريق خط أنابيب نفط بحقل الزبير العراقي

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

البصرة (العراق) (رويترز) – أفاد مسؤولون في حقل الزبير النفطي بالعراق بأن عاملين على الأقل لقيا حتفهما جراء حريق اندلع في خط أنابيب يوم الأحد.

وقال المسؤولون إن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حاليا 400 ألف برميل يوميا.

وذكر المسؤولون أن الحريق اندلع بينما كان عاملون يجرون عمليات لحام بالقرب من خط الأنابيب. وتسبب الحريق في إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في جزء من خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من حقل الزبير إلى مستودعات مجاورة.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان “حصل حادث تسرب في إحدى منظومات الغاز في مستودع (زبير 1)، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ”.

وأكدت الوزارة في بيانها وفاة موظف في شركة نفط البصرة وإصابة أربعة أشخاص أخرين.

وذكرت أن “مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفائها بشكل كامل”.

وأشار المسؤولون إلى أن بعض العمال المصابين تعرضوا لحروق خطيرة وما زالوا في حالة حرجة مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات.

وقال أحد المسؤولين في حقل الزبير إن الإنتاج لم يتأثر حتى الآن بالحريق لكنه أكد على ضرورة إخماده سريعا لتجنب تعليق جزئي لبعض عمليات التحميل.

(تغطية صحفية عارف محمد من البصرة وأحمد رشيد من بغداد – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

