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مسؤول إيراني: سنرد بحزم حال تورط أمريكا بشكل مباشر في الهجمات الإسرائيلية

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من أوليفيا لو بويدفان

جنيف (رويترز) – قال علي بحريني سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها سترد عليها بحزم إذا انخرطت بشكل مباشر في الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وقال بحريني للصحفيين إنه يعتقد أن الولايات المتحدة “متواطئة فيما تفعله إسرائيل”. وأضاف أن إيران ستضع خطا أحمر، وأنها سترد حال تجاوزته الولايات المتحدة، ولم يحدد بحريني الإجراءات التي قد تستدعي ردا.

وشنت إسرائيل حربها الجوية، وهي الأكبر على الإطلاق على إيران، يوم الجمعة بعد أن قالت إنها خلصت إلى أن الجمهورية الإسلامية على وشك صنع سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها لصنع سلاح نووي.

ولم تتخذ الولايات المتحدة حتى الآن سوى إجراءات غير مباشرة في الصراع الحالي مع إيران، بما في ذلك المساعدة في إسقاط الصواريخ التي أُطلقت باتجاه إسرائيل. وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن واشنطن تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى.

وقال بحريني إن إيران سترد بحزم أيضا على الهجمات الإسرائيلية.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة في جنيف للصحفيين “لن نبدي أي تردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا وسنرد بجدية وقوة ودون ضبط للنفس”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن آلاف الأشخاص فروا من طهران ومدن كبرى أخرى اليوم الأربعاء، في وقت تبادلت فيه إيران وإسرائيل هجمات صاروخية جديدة رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء طهران إلى “استسلام غير مشروط”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق مجموعتين من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل في أول ساعتين من صباح الأربعاء. وسُمع دوي انفجارات فوق تل أبيب.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية