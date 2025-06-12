مسؤول إيراني: طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم

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من باريسا حافظي

دبي (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الخميس إن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مضيفا أن دولة “صديقة” في المنطقة حذرت طهران من ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة.

وأضاف المسؤول أن التوتر المتصاعد يهدف إلى “التأثير على طهران لتغيير موقفها بشأن حقوقها النووية” خلال المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة يوم الأحد في سلطنة عُمان.

ولم يكشف عن اسم الدولة التي حذرت إيران من هذا الهجوم.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه سيجري إجلاء أفراد أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه “قد يكون مكانا خطيرا”، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وستعقد طهران وواشنطن جولة جديدة من المحادثات بوساطة مسؤولين عُمانيين في مسقط يوم الأحد بهدف التوصل لحل للأزمة المستمرة منذ عقود بشأن طموحات إيران النووية.

وقال المسؤول الإيراني “لا نريد توترا ونفضل الدبلوماسية لحل القضية (النووية)، لكن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم عسكري”.

ولا تزال هناك عقبات عدة بعد عقد خمس جولات من المناقشات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومن بين تلك العقبات رفض إيران مطلبا أمريكيا بالالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم. تريد طهران رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018 بعد انسحاب ترامب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية في 2015.

ومن المتوقع أن تقدم إيران اقتراحا مضادا لعرض أمريكي يستهدف تقريب مواقف الجانبين خلال اجتماع يوم الأحد في العاصمة العمانية.

ورفض الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الاقتراح الأمريكي واعتبره بأنه يتعارض مع مصالح طهران، وتعهد بمواصلة التخصيب على الأراضي الإيرانية، وهو الأمر الذي تعتبره القوى الغربية سبيلا محتملا لصنع أسلحة نووية في الوقت الذي تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.