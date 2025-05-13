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مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة: خطة مساعدات غزة غطاء لمزيد من العنف

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من ميشيل نيكولز

(رويترز) – انتقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، واصفا إياها بأنها “تشتيت متعمد، وغطاء لمزيد من العنف والنزوح”.

وقال لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إن القطاع لم يستقبل أي طعام أو دواء أو ماء أو خيام منذ أكثر من 10 أسابيع.

وقال فليتشر “بإمكاننا إنقاذ مئات الآلاف من الناجين. لدينا آليات صارمة لضمان وصول مساعداتنا إلى المدنيين وليس إلى (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، لكن إسرائيل تمنعنا من الوصول، وتضع إخلاء غزة من سكانها هدفا مقدما على (حماية) أرواح المدنيين”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية