مسؤول عسكري: إسرائيل لا يزال لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران

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(رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي يوم الأحد إن إسرائيل لا يزال لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد.

وجاء ذلك في تصريحات وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين البلدين منذ يوم الجمعة.

وأحجم المسؤول عن تحديد مدة استمرار الضربات على إيران، وقال إن الجيش هاجم نحو 80 هدفا في طهران مساء يوم السبت.

وقال إن الأهداف شملت موقعين إيرانيين للوقود “مزدوجي الاستخدام” كانا يدعمان العمليات العسكرية والنووية.

وأضاف أن الهجمات استهدفت أيضا القائد العسكري لجماعة الحوثيين اليمنية ليلة السبت.