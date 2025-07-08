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مسؤول عسكري إسرائيلي يعترف: إيران قصفت بعض المواقع العسكرية الشهر الماضي

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تل أبيب (رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي يوم الثلاثاء إن الضربات الجوية الإيرانية الشهر الماضي أصابت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية، وهو أول اعتراف علني من نوعه بقصف هذه المواقع.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه وفقا لقواعد الإحاطة العسكرية، إن “عددا قليلا جدا” من المواقع تعرضت للقصف لكنها لا تزال تعمل.

وأحجم المسؤول عن تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك تحديد المواقع العسكرية المتضررة أو مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية.

ونفذت إيران موجات من الضربات الجوية على إسرائيل الشهر الماضي بعد أن شنت إسرائيل هجوما مباغتا في 13 يونيو حزيران، استهدف منشآت نووية إيرانية وترسانة الصواريخ.

واستهدفت الضربات الإيرانية بشكل متكرر تل أبيب وحيفا وهما مدينتان بهما كثافة سكانية عالية، وجنوب البلاد في محيط بئر السبع، حيث يوجد عدد من المنشآت العسكرية.

وقُصفت عدة مبان سكنية في الهجمات، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران جرى اعتراضها خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

وقُتل 28 شخصا في إسرائيل. وقالت السلطات الإيرانية إن 935 شخصا قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، التي استهدفت أيضا العاصمة طهران المكتظة بالسكان.

وقُتل قادة عسكريون ومدنيون في إيران، بينما في إسرائيل، كان من بين القتلى الثمانية والعشرين جندي في إجازة.

ووافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة في 24 يونيو حزيران بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

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