مستشفى إسرائيلي نقل مرضاه إلى تحت الأرض قبل ساعات من سقوط صاروخ

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من إميلي روز

بئر السبع (إسرائيل) (رويترز) – تناثر الزجاج المحطم والأنقاض على أرضيات مستشفى سوروكا بجنوب إسرائيل جراء إصابته بصاروخ إيراني يوم الخميس مما أدى إلى إصابة عشرات.

وتعرض المستشفى العام الرئيسي، الذي يخدم حوالي مليون شخص يعيشون في جنوب إسرائيل، لأضرار جسيمة. ودُمر العديد من الأجنحة بالكامل وتناثر الحطام في موقف السيارات والممرات المحيطة به.

وقالت نسيم حوري، التي كانت تعمل في المطبخ ولجأت إلى ملجأ خرساني أثناء الغارة “عرفنا من الضجيج أن الأمر لم يكن مثل أي شيء اعتدنا عليه، ولم يكن مثل أي شيء رأيناه من قبل”.

وأضافت قائلة “كان الأمر مرعبا”، واصفة المشاهد التي رأتها أثناء خروجها من الملجأ بأنه “دمار كامل”.

وشنت إسرائيل غارات جوية على إيران يوم الجمعة، ووصفتها بأنها هجمة استباقية تهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية. ونفت إيران ذلك وردت بغارات على إسرائيل.

وقال عاملون في المستشفى إن الانفجار كان قويا جدا. وجلسوا بعد ظهر يوم الخميس في فناء المستشفى وهم يعيدون مشاهدة مقاطع فيديو لأعمدة الدخان المتصاعدة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 71 شخصا أصيبوا في الهجوم، معظمهم بجروح طفيفة أو أصيبوا بنوبات هلع أثناء هرولتهم للاحتماء. وقام طاقم المستشفى بإجلاء المرضى وتطويق المناطق المتضررة.

وبدأ المستشفى في نقل المرضى من بعض الأبنية في الأيام القليلة الماضية في إطار احتياطات الطوارئ. ومنذ ذلك الحين اقتصر المستشفى على استقبال الحالات الخطرة فقط.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية إن المرضى في المبنى المتضرر نُقلوا إلى منشأة تحت الأرض قبل ساعات قليلة من الهجوم.

وقال المسعف يوجيف فيزمان، الذي تم استدعاؤه إلى مكان الواقعة بعد الانفجار مباشرة، إنه شاهد “دمارا شاملا” عندما وصل.

وأوضح قائلا “كان المبنى بأكمله يحترق… كل شيء انهار…أنا حزين، هذا يشبه منزلي، لقد دمروا منزلنا… لم أتوقع أبدا أن تكون هناك إصابة مباشرة لمستشفى”.

ومشط جنود من وحدة البحث والإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي المباني المدمرة للتأكد من عدم وجود أي شخص محاصر في الداخل.

وقال جندي إسرائيلي لرويترز إن كل ما رآه في البداية هو “دخان أسود كثيف” وإنهم فتشوا جميع الطوابق بحثا عن قتلى أو مصابين.

وقال شريطة عدم نشر اسمه “إنها مشيئة الله أن تم إخلاء المكان من المدنيين الليلة الماضية”.